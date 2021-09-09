شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحصد المزيد من المكاسب – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 0.36% ليضيف المؤشر إليه نحو 41.31 نقطة ويستقر على مستوى 11,455.65، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد في الوقت نفسه من الضغط الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11,300، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي والقريب 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,250.00 ومستوى المقاومة 11,500.