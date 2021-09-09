الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يحصد المزيد من المكاسب – تحليل صباحي – 09-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 0.36% ليضيف المؤشر إليه نحو 41.31 نقطة ويستقر على مستوى 11,455.65، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد في الوقت نفسه من الضغط الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11,300، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي والقريب 11,500.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,250.00 ومستوى المقاومة 11,500.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

68

عدد أسهم الشركات الخاسرة

120

عدد أسهم الشركات الثابتة

13

إجمالي عدد الشركات المتداولة

201

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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