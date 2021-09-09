شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية للكويت بالأشهر الـ5 الأولى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العلاقات المصرية الكويتية تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفقا للبيانات الحكومية.

ويعرض ”الخليج 365” أبرز المؤشرات الاقتصادية بين مصر والكويت وفقا لما يلى:

- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 لتسجل 122.1 مليون دولار مقابل 110.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

- انخفضت قيمة الواردات المصرية من الكويت مسجلة 668.3 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 759.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%.

- بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت 790.4 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 869.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.1%.

- جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها على رأس أهم خمس سلع استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداته 650.3 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية منتجات كيماوية عضوية 13.1 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية 683 ألف دولار، ثم سيارات وجرارات ودارجات 441 ألف دولار، وأخيراً كتب وصحف وصور 116 ألف دولار.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.6%.

- بلغت قيمة تحويلات العاملين الكويتيين في مصر 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 5.9 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 126.6%.