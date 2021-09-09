شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاداء سلبي للسهم على المدى القصير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 152 فلس، منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع امكانية انخفاض السهم لمستوى 140 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 165 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 149 فلس وبين مستوى المقاومة هو 153 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط