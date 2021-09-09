شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يخترق خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.89 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ قرابة الشهر، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 1.95 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.87 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.87 وبين مستوى المقاومة هو 1.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد