شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.312 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما نلاحظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.47 ريال خلال الايام والاسابيع، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1.24 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.27 وبين مستوى المقاومة هو 1.35 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد