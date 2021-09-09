شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 845 فلس، في ظل تراجع كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يمهد الطريق امام السهم لعمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل به لمستوى الدعم 760 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 860 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 823 فلس وبين مستوى المقاومة هو 856 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط