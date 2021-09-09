شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 3.05 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما ساهم في دفع السهم لاسفل ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 2.989 ريال، مكون نموذج "Bearish Engulfing"وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط مرة اخرى لمستوى الدعم 2.70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.04 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط