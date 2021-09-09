شكرا لقرائتكم خبر عن المنار (ALMANAR) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها نهاية الاسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 61 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 58 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 66 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 60 فلس وبين مستوى المقاومة هو 61.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط