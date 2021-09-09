شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 936 فلس، في ظل استمرار تداول السهم بالقرب من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 940 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم 925 فلس كمستوى اول ثم 895 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 945 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 930 فلس وبين مستوى المقاومة هو 938 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط