شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 257 فلس امس الاربعاء، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 256 فلس، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 267 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 255 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 256 فلس وبين مستوى المقاومة هو 260 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد