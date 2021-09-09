شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 113 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 106 فلس في عملية جني ارباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 111.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 114.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط