شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 3.903 ريال، وذلك بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل ارتفاع بلغ 3.996 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 3.85 ريال كمستوى اول ثم 3.60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.05 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.87 وبين مستوى المقاومة هو 4.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد