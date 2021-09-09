شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق طيلة الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 7421 نقطة، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يشهد تراجعا للوصول لمستوى الدعم 7050 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,411 بينما مستوى المقاومة هو 7,436 نقطة