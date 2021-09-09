شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 11078 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 11030نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى لاعادة اختبار مستوى المقاومة 11170 نقطة خلال الايام القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 11030 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,052 بينما مستوى المقاومة هو 11,088 نقطة