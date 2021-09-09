شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 413 مليون ريال من «التسوية العمالية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م، العديد من المنجزات المرتبطة بإستراتيجية عملها ورؤية المملكة 2030، وذلك عبر قطاعاتها المختلفة.

وحصلت الوزارة على جائزة Validated By EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM-2021 في نظام ودي التابع لمبادرة تسوية الخلافات العمالية، إذ أسهمت المبادرة في وصول نسبة الصلح إلى 68 % لأكثر من 147.000 دعوى واردة بإجمالي مبالغ مستردة 413.000.000 ريال بما يتجاوز المستهدف المقدر بـ 52 % للعام الحالي 2021م. وأسهم النظام في تعزيز صورة المملكة دوليا من ناحية الجودة والسرعة المقدمة في عمليات البت في الخلافات العمالية، إذ في قطاع العمل، تمكنت الوزارة من توظيف السعوديين محققة مستهدف العمل الحر بنسبة 140 % من خلال إصدار 8140 وثيقة عمل كان لها انعكاس إيجابي في تنظيم وتحفيز العمل الحر بالمملكة عبر إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات. وأطلقت عدة قرارات مهمة في مجال التوطين، ومنها قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي، وأنشطة التموينات والأسواق المركزية، والمجمعات التجارية المغلقة، ومهنة خدمة العملاء عن بُعد.

وفيما يخص زيادة مشاركة القوى العاملة وشموليتها، أطلقت الوزارة برنامج نطاقات المطور الداعم للاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاع الخاص، الذي سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، وبدأت في تنفيذ قرار احتساب الحد الأدنى للأجور في نطاقات والفئات الخاصة، الذي سيؤثر في زيادة الإنتاجية للفرد، إذ من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في زيادة جاذبية القطاع الخاص للسعوديين.

وحصلت المملكة على مقعد عضو أصيل في منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، ويعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية، التي تتمتع بها المملكة إقليميا ودوليا، خصوصا في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء بجهود المملكة ومنجزاتها على الصعيد العمالي الدولي.

واستفاد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ دخولها حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م، 51.730 عاملا و29.175 منشأة، وتسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ووثقت الوزارة 3.610.880 عقدا إلكترونيا لنحو 152.810 منشآت منذ انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيا، الذي يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وأقرت الوزارة التأمين على عقود العمالة المنزلية، وذلك بإصدار وثيقة تأمين على عقد العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة ضد مخاطر عدم الالتزام بحقوق وواجبات صاحب العمل أو العامل المنزلي، فيما أقرت الوزارة نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر منصة «مساند» لمراقبة عمليات صرف الأجور.

وفعلت الوزارة برنامج دعم تأسيس الأعمال عبر منصة «قوى»، إذ استفادت منه أكثر من 53.000 منشأة بحيث أصبحت عملية الحصول على رأس المال البشري (تأشيرات العمل) تتم في أقل من يوم عوضا عن معدل 9 أشهر - 13 شهرا في السابق.