شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق على انخفاض لثالث جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس حيث تراجع "داو جونز" و"إس أند بي 500" للجلسة الثالثة على التوالي في حين سجل "ناسداك" أول خسائر له في خمس جلسات.



وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة "سانت لويس" "جيمس بولارد" بأن البنك المركزي عليه المضي قدما في خطته لخفض مشتريات الأصول بداية من العام الجاري حتى رغم تباطؤ وتيرة التوظيف كما ظهر في تقرير الوظائف الشهري الصادر مؤخراً عن شهر أغسطس/آب.



يأتي ذلك في ظل القلق المتصاعد بالأسواق حيال متحور "دلتا" وظهور سلالة جديد تحمل اسم "مو" من فيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا.



وكان بنك "جولدمان ساكس" قد خفض توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 إلى 5.7% بسبب المخاوف المرتبطة بمتحور "دلتا" وإمكانية عودة قيود الإغلاق.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.4% أو ما يعادل 95 سنتا وأغلق الخام عند 69.30 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.3% أو ما يعادل 91 سنتا وأغلق عند 72.60 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 69 نقطة) إلى 35031 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35175 نقطة وأقل مستوى عند 34925 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4514 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4521 نقطة وأقل مستوى عند 4493 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 15286 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15360 نقطة وأقل مستوى عند 15206 نقاط.