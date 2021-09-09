شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع مع ترقب التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ووسط ترقب التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية.



وشحنت شركات تصدير أمريكية 68.059 ألف طن من الصويا خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر/أيلول، وهو ما اعتبر انخفاضا بنسبة 82% مقارنة بالأسبوع السابق له، كما يعد أقل بنسبة 96% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.



وتعرضت السلع الزراعية كالصويا والقمح والذرة لضغوط نتيجة قوة الدولار والمخاوف حيال الصادرات والبدء المبكر للحصاد في الولايات المتحدة الأمر الذي يثير عدم اليقين بشأن التقرير الشهري للعرض والطلب الذي سيصدر من قبل وزارة الزراعة الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.



ويتوقع محللون بشأن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية – المزمع صدوره في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري – أن ترفع الوزارة توقعاتها حيال إنتاج الصويا والذرة مع بدء الحصاد في ولايات الغرب والوسط.



وتراجعت صادرات أمريكا من الذرة والصويا في الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها في عام بعد إغلاق موانيء التصدير جنوبي البلاد بسبب الإعصار "إيدا".



كما انخفضت واردات الصين من الصويا خلال أغسطس/آب إلى 9.49 مليون طن من 9.6 مليون طن في نفس الفترة من عام 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 12.79 دولار للبوشل.