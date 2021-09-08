10 دول تشارك في معرض ساحة المنتجات الدولية بغرفة مكة

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام كعكي أن المعرض يشكل فرصة للقطاع الخاص والزوار للاطلاع على المنتجات والخدمات، وللتبادل التجاري وعقد الشراكات مع ممثلي الشركات المشاركة من إندونيسيا، وتونس، وباكستان، والفلبين، ورومانيا، وكينيا، وتايلاند، وأوكرانيا، وليتوانيا، مفيدا بأنه تم فتح الباب أمام المصنعين السعوديين لعرض منتجاتهم للعالم من خلال اللقاءات الثنائية مع الشركات العارضة، لتعزيز التبادل التجاري ودعم الصادرات السعودية وتجويد المنتجات والخدمات التي تناسب المواطن السعودي والقادمة من دول العالم.
من جانبه، أفاد القنصل التونسي في جدة وليد شقرون بأن مبادرة غرفة مكة المكرمة تمكن الزوار من التعرف على منتجات دول العالم.
وأبان القنصل التجاري بقنصلية باكستان في جدة سيد عبدالوحيد شاه أن الشركات الباكستانية تقدم عديدا من السلع ذات الشهرة والتميز بجودتها في الأسواق العربية والسعودية، كما تقدم منتجات جديدة تعرض للمرة الأولى.
معرض ساحة المنتجات والخدمات الدولية
انطلق 8 سبتمبر 2021
يستمر حتى 16 سبتمبر
الموقع: ساحة الاشتراكات بمقر غرفة مكة
مشاركة 100 شركة
من 10 دول
الدول المشاركة: إندونيسيا، تونس، باكستان، الفلبين، رومانيا، كينيا، تايلاند، أوكرانيا، ليتوانيا
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