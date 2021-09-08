شكرا لقرائتكم خبر 51.7 ألف عامل و29 ألف منشأة استفادوا من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من 2021، العديد من المنجزات المرتبطة باستراتيجية عملها ورؤية المملكة 2030، وذلك عبر قطاعاتها المختلفة.

وبحسب تقرير صادر عن الوزارة أمس، فقد استفاد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ دخولها حيز التنفيذ في 14 مارس 2021 نحو 51.7 ألف عامل و29 ألف منشأة، حيث تسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ووثقت الوزارة 3.6 ملايين عقد الكتروني لحوالي 152.8 ألف منشأة منذ انطلاق برنامج توثيق العقود الكترونيا، الذي يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وأطلقت الوزارة عدة قرارات مهمة في مجال التوطين، ومنها قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي، وأنشطة التموينات والأسواق المركزية، والمجمعات التجارية المغلقة، ومهنة خدمة العملاء عن بعد.

وحققت مستهدف العمل الحر بنسبة 140% من خلال إصدار 8140 وثيقة عمل كان لها انعكاسا إيجابيا في تنظيم وتحفيز العمل الحر بالمملكة عبر إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات.

وحصلت الوزارة على جائزة Validated By EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM-2021 في نظام ودي التابع لمبادرة تسوية الخلافات العمالية، حيث أسهمت المبادرة في وصول نسبة الصلح إلى 68 % لأكثر من 147,000 دعوى واردة بإجمالي مبالغ مستردة 413 مليون ريال بما يتجاوز المستهدف المقدر بـ 52 % للعام الحالي 2021م، حيث أسهم النظام في تعزيز صورة المملكة دوليا من ناحية الجودة والسرعة المقدمة في عمليات البت في الخلافات العمالية.

340 ألف وظيفة

وفيما يخص زيادة مشاركة القوى العاملة وشموليتها، أطلقت الوزارة برنامج نطاقات المطور الداعم للاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاع الخاص، الذي سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، وبدأت في تنفيذ قرار احتساب الحد الأدنى للأجور في نطاقات والفئات الخاصة، الذي سيؤثر في زيادة الإنتاجية للفرد، إذ من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في زيادة جاذبية القطاع الخاص للسعوديين.

تأمين العمالة المنزلية

وأقرت الوزارة التأمين على عقود العمالة المنزلية وذلك بإصدار وثيقة تأمين على عقد العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة ضد مخاطر عدم الالتزام بحقوق وواجبات صاحب العمل أو العامل المنزلي، كما تغطي هذه الوثيقة عدة منافع أبرزها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل وتعويض العامل في حالة العجز الدائم أو الجزئي، كما تسهم في تسهيل التفاوض الثنائي مع الدول.

كما أقرت نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر منصة مساند لمراقبة عمليات صرف الأجور، وذلك بإلزام صاحب العمل الموظف لعمال الخدمة المنزلية بتحويل أجورهم من خلال عدة قنوات رقمية والكترونية، إضافة لإقرار منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، الذي يهدف إلى ضمان حقوق العاملين غير السعوديين في حال تعثر منشآتهم أو عدم القدرة على سداد تلك الحقوق، وفق منافع محددة في الوثيقة التأمينية، حيث تتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

53 ألف منشأة

وفعلت الوزارة برنامج دعم تأسيس الأعمال عبر منصة قوى، حيث استفادت منه أكثر من 53 ألف منشأة بحيث أصبحت عملية الحصول على رأس المال البشري (تأشيرات العمل) تتم في أقل من يوم عوضا عن معدل 9 أشهر - 13 شهرا في السابق، وأطلقت الوزارة برنامج الفحص المهني، الذي يهدف إلى إلزام العاملين الوافدين المهنيين بالحصول على شهادة الفحص المهني عبر إجراء اختبارات عملية ونظرية داخل المملكة وخارجها، ويسهم البرنامج في رفع جودة سوق العمل بالمملكة وضمان عدم توافد عمالة مهنية غير مرخصة لسوق العمل السعودي.

معدل الرضا

74 %وفيما يخص قطاع التنمية الاجتماعية فقد تجاوز المستهدف نصف السنوي لعام 2021م لمؤشر «رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية» والمخطط له بـ 69.5% ؛ وذلك بتحقيق نسبة 74.2% ، حيث يقيس هذا المؤشر مدى رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، وتحديدا الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية عبر وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي ويشمل المستفيدين: الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، الأيتام ذوي الظروف الخاصة، الحماية الأسرية، الأحداث الجانحين، والمتسولين إذ يسهم في معرفة مدى تحقيق الوزارة لأهدافها الاستراتيجية وقياس المنفعة الخاصة بمبادراتها ومشاريعها، فيما تجاوز المستهدف نصف السنوي لعام 2021م لمؤشر «نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل الذين تم تمكينهم للاستغناء عن الدعم» وهو 23.8% من خلال الوصول إلى 24.8% مما يسهم في رفع كفاءة الإعانات المالية لمستحقي الدعم.

مستفيدو الضمان

ومكنت الوزارة المستفيدين القادرين على العمل وعددهم الإجمالي هو 41.391 مستفيدا من الضمان الاجتماعي، حيث مكنت 34.602 مستفيد من خلال مسار التوظيف، ومكنت عبر مسار المشاريع 6.789 مستفيدا و13.967 مستفيدا مكنتهم من خلال مسار التدريب، إضافة إلى تنفيذ 713 دورة تدريبية و63 ورشة عمل و46 ملتقى و175 شراكة موقعة.

وأطلقت الوزارة منصة الدعم والإعانات الاجتماعية إطلاقا تجريبيا بتاريخ 23 مايو 2021 بهدف تقديم طريقة موثوقة وسهلة تمكن المستفيدين من الوصول لبرامج الدعم الحكومية من خلال إضافة برامج متعددة داخل منصة موحدة باستخدام ملف تعريف موحد للمستفيد، بحيث يستطيع المستفيد التقدم لأي برنامج دعم، ثم يخضع كل مستفيد لإجراء اختبار الاستحقاق والأهلية لهذه البرامج والحصول على إجراءات أخرى مثل إجراء الدفع الآمن والتمكن من التعامل مع الاعتراضات والشكاوى عبر المنصة.

تشجيع التطوع

وشجعت الوزارة العمل التطوعي، حيث توجت نتائج (النصف الأول لعام 2021م) بأرقام ونسب متنامية إذ بلغ عدد المتطوعين أكثر من 208 آلاف متطوع بزيادة بلغت 144% وأكثر من 600 ألف متطوع بتكرار بزيادة بلغت 438%، بينما بلغت الساعات التطوعية أكثر من 12 مليون ساعة تطوعية، بزيادة وصلت إلى 152%، وبلغ عدد الفرص التطوعية أكثر من 100 ألف فرصة تطوعية بزيادة 164%. في حين بلغ عدد المستفيدين من النشاط التطوعي (15 مليون مستفيد) كما وصل العائد الاقتصادي من العمل التطوعي ما مقداره 207 ملايين ريال. وبلغ عدد الورش التدريبية المنفذة (59 ورشة تدريبية) إضافة إلى 9336 استشارة مقدمة للجهات، واستفاد 177 جهة و5919 فردا من التدريب.

وبلغ إجمالي تغطية الصندوق المجتمعي للاحتياج المجتمعي 56 مليون ريال خلال عام 2020-2021 شملت 10 مناطق وبلغت الجهات المنفذة لمشاريع الصندوق 222 جهة واستهدف الدعم 641 ألف من الأفراد والأسر المستفيدة من مبادرات الصندوق.

أبرز منجزات الموارد البشرية بالنصف الأول 2021:

المستفيدون من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

51,730عاملا

29,175منشأة

المستفيدون من توثيق العقود

3,610,880 عاملا

152,810منشآت

مستهدفالعمل الحر

نسبة المتحقق 140%

إصدار 8140 وثيقة

تسوية الخلافات العمالية

نسبة الصلح 68 %

عدد الدعاوى 147,000 دعوى

المبالغ المستردة 413 مليون ريال

مؤشر رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية:

المخطط 69.5 %

المحقق 74.2 %

مستفيدو الضمان الاجتماعي القادرون على العمل:

الإجمالي 41.391 مستفيدا توزعوا إلى:

34.602 مستفيد من خلال مسار التوظيف

6.789 مستفيدا عبر مسار المشاريع.

العمل التطوعي

208 آلاف متطوع

نسبة الزيادة 144%

12 مليون ساعة تطوعية

نسبة الزيادة 152%

100 ألف فرصة تطوعية

نسبة الزيادة 164%

15 مليون مستفيد من العمل التطوعي

207,271,871 العائد الاقتصادي من العمل التطوعي دعوى.