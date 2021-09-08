شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.42%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.26%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.03%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي مواد البناء، العقارات، المقاولات والإنشاءات الهندسية، البنوك بنسبة 0.68%، 0.43%، 0.29%، 0.1%، على التوالي.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 446.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.84%، والعرب على 4.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.71%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 69.4 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 476.3 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 76 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2400 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4346 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3847 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 4425 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1093 نقطة.
وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.