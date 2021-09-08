شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.98%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.72%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.19%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.75%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.49%.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.42%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.26%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.03%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي مواد البناء، العقارات، المقاولات والإنشاءات الهندسية، البنوك بنسبة 0.68%، 0.43%، 0.29%، 0.1%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 272.075 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 446.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.84%، والعرب على 4.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 69.4 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 476.3 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 76 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2400 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4346 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3847 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 4425 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1093 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.