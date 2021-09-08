شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: مراجعة بنود العقود الموقعة بخصوص خط الغاز العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن خط الغاز العربي في مرحلته الثالثة سيصل إلى الأراضي السورية، موضحا أنه كان متوقفاً منذ عام 2011، وهناك عقود موقعة وسيتم خلال الفترة المقبلة من خلال الوفد الفني الموجود، فحص الخطوط والتأكد من صلاحيتها، ومراجعة العقود الموقعة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "سيتم الجزء الخاص بمراجعة بعض بنود العقود، والظروف تغيرت فيما يتعلق بالأسعار والكميات وامتداد الخطوط، وكل ذلك ستجرى مراجعته وفقا للمتغيرات الموجودة".

وقال: "وفي لبنان ما يسمى بمعمل إنتاج الكهرباء، وهو حدد الكميات المطلوبة، وهو يحتاج إلى حوالي 450 ميجاوات كهرباء، وبالتالي هذا الأمر سيتم ترجمته إلى أرقام فيما يتعلق بالكميات التي ستصل إلى لبنان".