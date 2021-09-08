شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة المالية النيجيرية: نتطلع للتعاون مع مصر لبناء قدرات الشباب وتدريبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والتخطيط الوطني في نيجيريا، إن مصر ونيجريا لديهما علاقات شراكة ممتدة ودائمة، وهناك عدة مجالات للتجارة فعالة بين الدولتين، ولكن مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة، فإنها تتطلع لدعم التجارة بصورة أكبر.

وأضافت خلال تقرير عرضه برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة في أعقاب مشاركته في منتدى مصر للتعاون الدولي: "مصر تمتلك مهارات خاصة ومعاهد تدريبية نتطلع إلى التعاون معها بصورة أكبر فيما يتعلق ببناء المهارات للشباب، ونحن نعلم أن التعليم الآن ليس قاصرا فقط على بناء المدارس، ولكن يتعلق بتعليم مهارات حياتية جديدة".