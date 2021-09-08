شكرا لقرائتكم خبر عن مياه مطروح: حملات لازالة التعديات على الخط الناقل للمياه بمنطقة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ضرورة التصدي التعديات على خطوط المياه، وقامت الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن ومهندسى وفنيين فرع الضبعة بشن حملة لإزالة التعديات علي الخط الناقل للمياه 1000مم بمشاركة قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن مطروح بمدينة الضبعة.

وقال "خالد"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد من الوصلات الخلسة علي خط 1000 الناقل للمياه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وشدد الدكتور إبراهيم خالد، على استمرار تنظيم هذه الحملات والتى بدأت عملها منذ شهر أبريل الماضى وأنها مستمرة خلال الفتره القادمة.

وتوجه رئيس شركة مياه مطروح، بالشكر لجميع الجهات التنفيذية والأمنية لتعاونهم مع الشركة فى تنفيذ الحملات بصورة ناجحة، كما طالب المواطنين القائمين بتنفيذ وصلات خلسة مخالفة للقانون بالتوقف عن هذه الممارسات؛ لأنهم يضرون بالصالح العام والخدمة المقدمة من الشركة لباقى المواطنين نظرًا لتأثير هذه الوصلات على كميات المياه وتوفيرها للمواطنين بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات.