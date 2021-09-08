شكرا لقرائتكم خبر عن "باي بال" تستحوذ على شركة يابانية مقابل 2.7 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الدفع الإلكتروني "باي بال" عن صفقة استحواذ على شركة "بايدي" اليابانية لخدمات الشراء عبر الإنترنت.



وذكرت الشركة الأمريكية بأن شركة "بايدي" مزودة لخدمات "اشتر الآن..وادفع لاحقاً، وبلغت قيمة الصفقة نحو 300 مليار ين (أو ما يعادل 2.7 مليار دولار).



وأوضحت "باي بال" في بيان رسمي أن صفقة الاستحواذ المشار إليها سوف تعزز قدراتها الشركة الأمريكية في سوق الدفع الإلكتروني باليابان.



وعقب إتمام الصفقة وفق التوقعات في الربع السنوي الأخير من عام 2021، ستستمر "بايدي" في ممارسة أنشطتها الحالية مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية الخاصة بها.



هذا، وقد تأسست "بايدي" في عام 2008ـ وسجلت قيمتها السوقية 1.3 مليار دولار بعد جمع تمويل قدره 120 مليون دولار في مارس/آذار الماضي، كما يتوقع محللون طرح الشركة لأسهمها للاكتتاب في بورصة طوكيو في وقت لاحق هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "باي بال" بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 285.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 296.7 دولار وأقل سعر عند 284.7 دولار.