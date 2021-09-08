شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرون يقاضون شركة "بوينج" بسبب أزمة "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مستثمرون عن عزمهم رفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة "بوينج" بسبب فشلهم في معالجة أزمة طائرات "737 ماكس".



واتهم مستثمرون مجلس الإدارة بالفشل في متابعة مشكلات السلامة مما أسفر عن سقوط طائرتين من طراز "737 ماكس" في أقل من ستة أشهر فضلا عن وقف تحليقها لفترة طويلة ناهزت العامين مما كبد الشركة خسائر بحوالي 20 مليار دولار.



ورغم رفض القضاء في "ديلاوير" بعض ادعاءات المستثمرين ضد مجلس الإدارة، لكن في نفس الوقت، قدموا بعض الأدلة التي تشير إلى أن مسؤولي "بوينج" لم ينتبهوا إلى مشكلات السلامة في طائرات "737 ماكس".



وتجدر الإشارة إلى أن طائرة إندونيسية من طراز "737 ماكس" سقطت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، وبعد ذلك في مارس/آذار عام 2019، سقطت طائرة إثيوبية من نفس الطراز، وأسفر الحادثان عن مصرع نحو 346 شخصاً.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "بوينج" بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 211.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 216.08 دولار وأقل سعر عند 210.5 دولار.