الاقتصاد

البنك المركزي الكندي يثبت الفائدة ويحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في خطوة تماشت مع توقعات الأسواق.


كما أبقى البنك الكندي حجم برنامج من مشتريات السندات بقيمة ملياري دولار أسبوعيا في إطار جهوده لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس .


وأوضح البنك في بيانه أن تعافي الاقتصاد العالمي تواصل على مدار الربع السنوي الثاني بدعم من النمو القوي للاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى حشد المزيد من زخم النمو في الربع السنوي الثالث.


ومع ذلك، هناك تعطل في سلاسل الإمداد في بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في بعض المناطق بكندا ودول العالم الأمر الذي ربما يضر بوتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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