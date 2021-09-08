شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



كانت بيانات حكومية صينية قد أظهرت أن واردات بكين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 0.8% خلال شهر أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، ويرجع ذلك إلى استئناف مشتريات مصافي التكرير الأمر الذي أنعش الطلب.



وبعد الإعصار "إيدا" الذي اجتاح سواحل أمريكية في الآونة الأخيرة، تحاول شركات الطاقة في خليج المكسيك استعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المنطقة تشكل 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي من النفط.



وارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط عن الأسبوع الماضي بينما ستصدر القراءة الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 69.2 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.1% إلى 72.5 دولار للبرميل.