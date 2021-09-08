شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1.5% قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لترتفع بأكثر من 1.5% ،فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تنامي المخاوف حول تأخر عودة الإمدادات فى الولايات المتحدة لمستويات ما قبل إعصار إيدا ، يأتي هذا قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 69.42$ ، من مستوى الافتتاح عند 68.33$، و سجل أدنى مستوي عند 68.33$ ،وصعد خام برنت بحوالي 1.5 % إلى مستوي 72.65$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.62$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.58$.

عند تسوية الأسعار الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.75% ، وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل هبوط معظم أسعار السلع والمعادن المقاومة بالدولار الأمريكي.

لا يزال المنتجون فى خليج المكسيك بالولايات المتحدة يكافحون لاستئناف عمليات التشغيل بعد تسعة أيام من اجتياح إعصار إيدا للمنطقة مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة ،والذي تسبب فى تعطيل نحو 95% من إنتاج المنطقة.

وحتى يوم الثلاثاء ظل نحو 80% من إنتاج الولايات المتحدة فى منطقة خليج المكسيك متوقفا ،مع وجود 79 منصة شاغرة وخارج نطاق التشغيل.

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي يبلغ حاليا 11.5 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع السابع على التوالي ، و تصدر غدا الخميس البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.