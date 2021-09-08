«الكهرباء» توقع تسهيلات ائتمانية بـ2.57 مليار دولار مع 11 بنكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة مقومة بالدولار الأمريكي

بقيمة 2.57 مليار دولار، بما يعادل 9.66 مليارات ريال.

وأوضحت الشركة في بيان أمس على (تداول) أن اتفاقية تسهيلات ائتمانية تم توقيعها مع 11

جهة ممولة تضم كلا من: بنك أنتيسا سان باولو وبنك الصين وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس

بي سي الشرق الأوسط المحدود وبنك جي بي مورجان تشيس وبنك ميزوهو وبنك أم يو إف

جي وبنك ستاندرد تشارترد وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ومصرف أبوظبي الإس المي

وناتيكسيس.

وأفادت الشركة أن مدة التمويل 3 سنوات، مبينة أنه لا توجد ضمانات مقدمة للحصول على التمويل.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية دوارة حالية، وتمويل

أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

اتفاقية تسهيلات ائتمانية للكهرباء

قيمة التمويل 2,577,500,000 دولار مدة التمويل تبلغ 3 سنوات

الهدف:

إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية دوارة حالية تمويل أغراض الشركة بما فيها النفقات الرأسمالية

11 جهة تمويلية:

