شكرا لقرائتكم خبر «الكهرباء» توقع تسهيلات ائتمانية بـ2.57 مليار دولار مع 11 بنكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بقيمة 2.57 مليار دولار، بما يعادل 9.66 مليارات ريال.
وأوضحت الشركة في بيان أمس على (تداول) أن اتفاقية تسهيلات ائتمانية تم توقيعها مع 11
جهة ممولة تضم كلا من: بنك أنتيسا سان باولو وبنك الصين وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس
بي سي الشرق الأوسط المحدود وبنك جي بي مورجان تشيس وبنك ميزوهو وبنك أم يو إف
جي وبنك ستاندرد تشارترد وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ومصرف أبوظبي الإس المي
وناتيكسيس.
وأفادت الشركة أن مدة التمويل 3 سنوات، مبينة أنه لا توجد ضمانات مقدمة للحصول على التمويل.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية دوارة حالية، وتمويل
أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
اتفاقية تسهيلات ائتمانية للكهرباء
قيمة التمويل 2,577,500,000 دولار مدة التمويل تبلغ 3 سنوات
الهدف:
إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية دوارة حالية تمويل أغراض الشركة بما فيها النفقات الرأسمالية
11 جهة تمويلية:
- بنك أنتيسا سان باولو
- بنك الصين
- بنك أبوظبي الأول
- بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
- بنك جي بي مورجان تشيس
- بنك ميزوهو
- بنك أم يو إف جي
- بنك ستاندرد تشارترد
- شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية
- مصرف أبوظبي الإسلامي
- ناتيكسيس
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