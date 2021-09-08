وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، لعرض وبيع 3,360 قطعة فلاتر زيت سيارات مغشوشة ومقلدة ولا تحمل أي بيانات تجارية. وضبطت الفرق الرقابية للوزارة قيام المنشأة بتزوير بلد المنشأ، وتقليد علامات تجارية معروفة؛ لإيهام وتضليل المستهلك بجودة البضاعة المعروضة. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنا غرامة مالية 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 3 أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

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