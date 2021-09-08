شكرا لقرائتكم خبر 15 فرصة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحتها أمانة منطقة نجران في مواقع عدة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن مواقع لإقامة مدينة ترفيهية ومطعم ومقهى بمتنزه الملك فهد، وموقعا لإقامة مركز تجاري بطريق الملك سعود، ومركز تجاري بمخطط الروضة، ومجمع ملاعب كرة قدم، وروضة وحضانة أطفال بمخطط الجامعة، وكشك بحديقة الملك عبدالعزيز.

ودعت أمانة منطقة نجران المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».