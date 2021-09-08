15 فرصة استثمارية

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وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن مواقع لإقامة مدينة ترفيهية ومطعم ومقهى بمتنزه الملك فهد، وموقعا لإقامة مركز تجاري بطريق الملك سعود، ومركز تجاري بمخطط الروضة، ومجمع ملاعب كرة قدم، وروضة وحضانة أطفال بمخطط الجامعة، وكشك بحديقة الملك عبدالعزيز.
ودعت أمانة منطقة نجران المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».
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