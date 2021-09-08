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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبد الرحمن الحربي، شارك أمس، في ندوة عقدها المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالشراكة مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية واتحاد الغرف التجارية السعودية، بعنوان «صناعة بدائل تسوية المنازعات التجارية في المملكة، أحدث الإصلاحات والتطورات»، استهدفت فيها مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة. وثمن الحربي جميع المجهودات والأنشطة والمهام التي يقدمها المركز السعودي للتحكيم التجاري وما يقدمه من خدمات مهنية وشفافة وسريعة لإيجاد البدائل التي يسعى من خلالها إلى تسوية المنازعات، وفق المعايير الدولية، وبما يسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

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