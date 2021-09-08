شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 8-9-2021.. مصر تلبى احتياجات لبنان من الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 8-9-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها انطلاق فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، في نسخته الأولي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالقاهرة، استضافت المملكة الأردنية الهاشمية الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.



وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في منتدى مصر





انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الأولىانطلقت فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، في نسخته الأولي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من وزراء الحكومة وممثلي التكتلات الاقتصادية الكبرى.

وتشهد فعاليات المنتدى - الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي- انعقاد 5 جلسات حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار في رأس المال البشري.

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بما حققته مصر من إصلاحاتأشاد بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بما حققته مصر من نجاحات وإصلاحات على صعيد مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تعدل من الدول الناشئة القليلة التي حققت نموا اقتصاديا فاق 3 في المائة رغم تداعيات أزمة تفشي جائحة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بما حققته مصر من إصلاحاتأشاد بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بما حققته مصر من نجاحات وإصلاحات على صعيد مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تعدل من الدول الناشئة القليلة التي حققت نموا اقتصاديا فاق 3 في المائة رغم تداعيات أزمة تفشي جائحة كورونا

وقال براندي خلال مشاركته في جلسة حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19 ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة دولية وإٌقليمية رفيعة المستوى، إننا نعمل ونتشارك مع مصر في الجهود من أجل تقليل الفجوة بين الجنسين، وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة وتقليل الفجوة في الأجور وتحسينها.

مصر والأردن وسوريا ولبنان يتفقون على توصيل الغاز المصري للبناناستضافت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك. مصر والأردن وسوريا ولبنان يتفقون على توصيل الغاز المصري للبناناستضافت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.

وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا ووزير البترول والثروة المعدنية والثروة المعدنية والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية والدكتور ريمون غجر ووزير الطاقة والمياه اللبناني والمهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية السورى.

وقالت الوزيرة زواتي للصحفيين، إن الاجتماع يهدف بشكل أساس للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وأن الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة الأشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

الضرائب: انتظام 2169 شركة فى رفع فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونيةكشف تقرير جديد أعده المرصد الإعلامى الضريبى لوحدة الإعلام التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن أراء الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتأكيدهم على حرص العاملين بالمصلحة على تقديم كل الدعم الفنى والمساعدة المطلوبة للممولين لتيسير انضمامهم إلى المنظومة. الضرائب: انتظام 2169 شركة فى رفع فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونيةكشف تقرير جديد أعده المرصد الإعلامى الضريبى لوحدة الإعلام التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن أراء الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتأكيدهم على حرص العاملين بالمصلحة على تقديم كل الدعم الفنى والمساعدة المطلوبة للممولين لتيسير انضمامهم إلى المنظومة.

وأشار التقرير الذى تم عرضه على " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" عن انتظام 2169 شركة فى رفع فواتيرها على المنظومة بإجمالى 37.5 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن.

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التواليأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 272.075 مليار جنيه. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التواليأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 272.075 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2400 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4346 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3847 نقطة.