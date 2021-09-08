شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد صدور بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في اعقاب خطوة متوقعة من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.



وفي خطوة اتسقت مع توقعات الأسواق، أبقى البنك المركزي في كندا اليوم على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير.



كما ثبت البنك الكندي حجم برنامج من مشتريات السندات بقيمة ملياري دولار أسبوعيا في إطار جهوده لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وذكر البنك في بيانه أن تعافي الاقتصاد العالمي تواصل على مدار الربع السنوي الثاني بدعم من النمو القوي للاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى حشد المزيد من زخم النمو في الربع السنوي الثالث.



ومع ذلك، هناك تعطل في سلاسل الإمداد في بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في بعض المناطق بكندا ودول العالم الأمر الذي ربما يضر بوتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.



ومن الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي انكمش بنسبة 1% في الربع الثاني، وهي قراءة أضعف من توقعات المحللين وعكست انخفاضا في الصادرات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7884، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7921 وأقل سعر عند 0.7835.