شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الحكومة تتخذ كل الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأضاف، خلال مشاركته في النسخة الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن مصر بعد يناير ٢٠١١ كان لديها بنية أساسية لا تشجع على جذب الاستثمارات والقطاع الخاص، وبالتالي عملنا على تهيئة البيئة والبنية التحتية لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية.

واستكمل بقوله: "لا يمكن أن نفعل ذلك بمعزل عن القطاع الخاص، ولدينا في مصر أكبر محطة طاقة شمسية في العالم وهي محطة بنبان بأسوان وجاء هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأشار إلى أن الدولة توفر كل الإمكانيات لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، ولدينا حاليا عدة مشروعات تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وأخرى سيتم تنفيذها قريبا.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني، ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.