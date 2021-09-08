شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أيان للاستثمار" تبحث زيادة رأسمالها بـ 9.4% في 13 أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أيان للإستثمار دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر المُقبل، وذلك لبحث زيادة رأس مال الشركة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 69.042 مليون ريال، بما نسبته 9.4% من رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 737.320 مليون ريال إلى 806.363 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 73.732 مليون سهم إلى 80.636 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت أن الغرض من زيادة رأس المال هو الاستحواذ على ما نسبته 26.43% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات، ارتفاع المصروفات البيعية والإدارية، ارتفاع التكاليف التمويلية، وانخفاض إيرادات توزيعات الأرباح.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 21.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.