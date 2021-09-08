شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بنان العقارية" تُوصي بتوزيع 0.25 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة بنان العقارية، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة 5 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى زيادة ارباح الشركة من نتائج اعمال الشركة الزميلة والمشروعات المشتركة وتوزيعات ارباح محفظة الاسهم بالاضافه زيادة ايرادات الايجارات نتيجة اضافة مبني تجاري الي الاستثمارات العقارية للشركة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 8.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.