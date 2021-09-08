شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يستقر إيجابياً في بداية الجلسة مع متابعة تصريحات الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي مع متابعة الأسواق لتطورات جائحة "كورونا" وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.



وذكر "جيمس بولارد" رئيس الفيدرالي في مدينة "سانت لويس" بأن البنك المركزي عليه المضي قدما في خطته لخفض مشتريات الأصول بداية من العام الجاري.



يأتي ذلك في ظل القلق المتصاعد بالأسواق حيال متحور "دلتا" وظهور سلالة جديد تحمل اسم "مو" من فيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا.



وكان بنك "جولدمان ساكس" قد خفض توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 إلى 5.7% بسبب المخاوف المرتبطة بمتحور "دلتا" وإمكانية عودة قيود الإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 35123 نقطة، واستقر مؤشر "إس أند بي 500" عند 4520 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 15332 نقطة.