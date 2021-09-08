شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض بفعل استمرار ضغط الدولار الأمريكي على المعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استمرار صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتسببه في ضغط على السلع والمعادن.



يأتي ذلك في ظل القلق المتصاعد بالأسواق حيال متحور "دلتا" وظهور سلالة جديد تحمل اسم "مو" من فيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا.



وارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



هذا، ويتابع المستثمرون عن كثب تحركات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وإمكانية تأجيل خطته لبدء تقليص مشتريات الأصول بسبب مخاطر تأثير جائحة كورونا لا سيما متحور "دلتا".



وكان بنك "جولدمان ساكس" قد خفض توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 إلى 5.7% بسبب المخاوف المرتبطة بمتحور "دلتا" وإمكانية عودة قيود الإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2335 دولارا للأوقية.