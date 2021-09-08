شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية وأبو ظبي والبحرين بجلسة الأربعاء.. وهبوط دبي والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.36% رابحًا 41.31 نقطة ليغلق عند مستوى 11455.65 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.68% رابحًا 52.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7771.042 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.32% رابحًا 5.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1665.43 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2906.63 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرًا 17.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6786.42 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.36% رابحًا 41.31 نقطة ليغلق عند مستوى 11455.65 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.71% رابحًا 433.59 نقطة ليغلق عند مستوى 25790.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 174.3 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.65%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.78%، ثم قطاعي المرافق العامة والإعلام والترفيه بنسبة 0.74%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.39%.

وقفز 68 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 5.11%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 3.66%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 3.11%، وتراجع 120 سهمًا على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 2.72%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 1.82%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 1.76%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 308.6 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.68% رابحًا 52.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7771.042 نقطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.386 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 611.8 مليون سهم بقيمة 12.9 مليار درهم عبر تنفيذ 6286 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.49%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.14%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 14.43%، ثم سهم " شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 6.96%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 6.31%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 8.09%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 7%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 317.6 مليون درهم.





بورصة البحرينوصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% رابحًا 5.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1665.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 791.1 ألف دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 20.55% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.64%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.69%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 13.71% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%، وهبط سهمي مجموعة جي إف إتش المالية، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.48%، 0.43%، على التوالي.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% خاسرًا 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2906.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 134 مليون سهم محققة ما قيمته 174 مليون درهم من خلال تنفيذ 2148 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.71%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.52%، 0.45%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.66%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 10.40%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.18%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.96%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.3 مليون ورقة بقيمة 38.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.94%.





بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرًا 17.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6786.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسرًا 17.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7421.22 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% خاسرًا 17.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5530.30 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.56% خاسرًا 32.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5801.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 195.3 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9012 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.35%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.9%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاعي العقار والبنوك بنسبة 0.48%، 0.34%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بنسبة 0.09%، 0.04%، على التوالي.