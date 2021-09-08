شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار ريال إنفاق المستهلكين بـ "الأطعمة والمشروبات" في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 4 سبتمبر الحالي، بلغت نحو 10.196 مليار ريال مقابل نحو 10.539 مليار ريال، في الأسبوع السابق له، منخفضة بنسبة 3.3%، فيما بلغ عدد العمليات 112.375 مليون عملية مقابل نحو 110.497 مليون عملية، بارتفاع قدره 1.7%.

وبحسب التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الأسبوعية، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر في عمليات نقاط البيع بنحو 1.538 مليار ريال، مقابل 1.616 مليار ريال، منخفضة بنسبة 4.8% في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 2.2%، مسجلا 27.764 مليون عملية مقابل 27.158 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية بعمليات بلغت قيمتها 1.294 مليار ريال، مقابل 1.309 مليار ريال، منخفضا 1.1%، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 2.7% مسجلا 31.206 مليون عملية، مقابل 30.394 مليون عملية.

ولفت التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 972.101 مليون ريال، مقابل 925.369 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 5.1%، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة مسجلا 734.092 مليون ريال، مقابل 737.156 مليار ريال، منخفضا بنسبة 0.4%، فيما جاء خامسا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 641.280 مليون ريال، مقابل 757.761 مليون ريال، منخفضا بنسبة 15.4%.

وأوضح التقرير أن قطاع محطات الوقود جاء في المركز السادس بقيمة عمليات بلغت نحو 616.545 مليون ريال، مقابل، 628.959 مليار ريال، منخفضا بنسبة 2%، فيما جاء سابعا قطاع التعليم بقيمة عمليات بلغت 571.134 مليون ريال، مقابل 698.211 مليون ريال، منخفضا بنسبة 18.2%.

ووفقا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 3.242 مليار ريال، مقابل 3.268 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.8%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.620 مليار ريال، مقابل 1.648 مليار ريال، منخفضة بنسبة 1.7%، فيما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 548.370 مليون ريال، مقابل 555.802 مليون ريال، منخفضة بنسبة 1.3%.

ولفت التقرير إلى أن في المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 369.231 مليون ريال، مقابل 387.014 مليون ريال، منخفضة بنسبة 4.6%، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 343.680 مليون ريال، مقابل 352.381 مليون ريال، منخفضة بنسبة 2.5%.