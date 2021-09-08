شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 272.075 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2400 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4346 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3847 نقطة.