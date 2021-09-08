شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يسترد 11 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تنفيذ حملة جديدة أسفرت عن سحب واسترداد 11 وحدة سكنية بالحي الثالث بالتجمع الخامس، لمخالفة تغيير النشاط بتحويلها لـ 26 محلاً مخالفاً للقانون، مضيفاً أنه تم تنفيذ قرارات السحب والاسترداد وغلق جميع المحال المخالفة، وذلك استكمالا لحملات إزالة المخالفات بالأحياء المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضح المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أنه حتى الآن تم استرداد نحو 76 وحدة سكنية تم تحويلها لمحال تجارية بما يعادل حوالى 200 محل بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ باقى القرارات لسحب جميع الوحدات المخالفة المتبقية خلال الأيام المقبلة، والتى يصل عددها لحوالى 64 وحدة.​