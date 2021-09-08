شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 10.9% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وانخفضت قيمة الواردات المصرية من الكويت مسجلة 668.3 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 759.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت 790.4 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 869.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.1%.
وأشار الإحصاء إلى أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت على رأس أهم خمس سلع استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداته 650.3 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية منتجات كيماوية عضوية 13.1 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية 683 ألف دولار، ثم سيارات وجرارات ودارجات 441 ألف دولار، وأخيراً كتب وصحف وصور 116 ألف دولار.