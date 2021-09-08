شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 10.9% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 لتسجل 122.1 مليون دولار مقابل 110.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية من الكويت مسجلة 668.3 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 759.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت 790.4 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 869.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.1%.

وأشار الإحصاء إلى أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت على رأس أهم خمس سلع استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداته 650.3 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية منتجات كيماوية عضوية 13.1 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية 683 ألف دولار، ثم سيارات وجرارات ودارجات 441 ألف دولار، وأخيراً كتب وصحف وصور 116 ألف دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين الكويتيين في مصر 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 5.9 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 126.6%.