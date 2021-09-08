شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط في وقت سابق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.19% بما يعادل -1.40 نقطة ليستقر على سعر 115.79 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 114.60، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 109.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط