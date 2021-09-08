شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا يستعيد تعافيه – تحليل – 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تسلا (TSLA) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.64% بما يعادل 19.35 نقطة ليستقر السهم على سعر 752.92 دولار، مستفيداً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يحد من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 782.90 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد