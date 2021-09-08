شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يتحرك بنطاق محدود من التداولات الجانبية – تحليل – 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويتحرك السهم في تلك المرحلة بنطاق محدود من التداولات الجانبية الضيقة، أعلى مستوى 53.95، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 53.95، ليستهدف مستوى المقاومة 59.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه