شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يتراجع بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.80% بما يعادل -3.93 نقطة ليستقر على سعر 214.24 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 221.15، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 204.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط