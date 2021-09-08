شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل – 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.66% بما يعادل 27 سنت ليستقر على سعر 41.32 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد