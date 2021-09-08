شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات فرص العمل فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعد تطورات إيجابية فى سوق السندات الأمريكي ،وعقب تصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،يأتي هذا قبل صدور بيانات فرص العمل فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 92.73 نقطة الأعلى فى أسبوع ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.54 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.47 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار الأمريكي تعاملات الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 19 آب/أغسطس الماضي ، بعد قفزة قوية فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالأمس قرابة 3.5% ، فى ثالث صعود يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو شهرين عند معدل 1.385% ، فى ظل تجدد المخاوف حيال تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة بعد النمو القوي للأجور فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى سانت لويس "جيمس بولارد" لصحيفة فايننشال تايمز إن البنك المركزي يجب أن يمضي قدما فى تنفيذ خطة تقليص شراء السندات هذا العام ، بالرغم من تباطؤ وتيرة الوظائف الجديدة الشهر الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، مع صدور عدد فرص العمل بالقطاعات الغير زراعية خلال تموز/يوليو ، ويعول كثيرا مجلس الاحتياطي الاتحادي على قوة التوظيف وخلق فرص العمل ،حتى يمضي قدما فى طريقه صوب تشديد السياسة النقدية.

وأفادت وزارة العملة الأمريكية الشهر الماضي أن فرص العمل فى الولايات المتحدة زادت بمقدار 590 ألف وظيفة جديدة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 10.07 مليون فرصة فى اليوم الأخير من حزيران/يونيو الماضي.

يصدر الاستبيان الجديد عن فرص العمل ودوران العمالة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش ،وتشير التوقعات إلى توافر نحو 10.03 مليون فرصة عمل جديدة فى اليوم الأخير من تموز/يوليو الماضي.

بيانات سوق العمل القوية ،مع صدور المزيد من التصريحات من قبل أعضاء الاحتياطي الاتحادي حول قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،يعني المزيد من الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.